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Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян

Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиянМихаэль Мюллер Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19. Об этом он рассказал изданию Tagesspiegel.

«Пока реакции нет, я этому открыт как и прежде», — сказал он. Как отмечает издание, сейчас в берлинских больницах свободны около 8 тысяч коек из 20 тысяч.

В пятницу, 22 мая, аналогичную идею предложил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Политик предложил проявить солидарность с Россией и начать принимать российских пациентов с коронавирусом в клиниках Германии.

20 мая США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России. Как рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, Вашингтон безвозмездно поможет Москве. При этом в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщали, что поставка гуманитарного груза в США была оплачена.

Согласно последним данным, общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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