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Больше трех тысяч: на Буковине увеличилось количество инфицированных COVID-19

Больше трех тысяч: на Буковине увеличилось количество инфицированных COVID-19

Несмотря на то, что в Украине третий день подряд снижается число заболевших коронавирусом, в Черновицкой области по-прежнему фиксируют новые случаи заболевания COVID-19.

Так, за последние сутки на Буковине подтверждено 64 новых случая инфицирования коронавирусом нового типа, а общая численность заболевших в области от первого установленного случая составила 3 028 человек.

Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

В ОГА отмечают, что 52 пациента находятся в тяжелом состоянии.

«В медицинских учреждениях, по состоянию на 24 мая, лечат 52 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации — 30, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 6», — говорится в сообщении.

Всего в больницах находятся 555 человек. 220 из них — больные COVID-19, остальные — с подозрением.

Также отмечается, что самому старшему больному 77 лет, самому младшему — 1 год и 5 месяцев.

Напомним, что 22 мая в Черновицкой области решили ослабить карантинные ограничения. Отныне проезд частного транспорта и межобластное сообщение восстановлены.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра воскресенья, 24 мая, в Украине подтверждены 20 986 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 617 случаев с летальным исходом и 7 108 случаев выздоровления пациентов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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