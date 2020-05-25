Часть производства Apple перенесли из Китая

Лидия Мартынова

Компания Apple могла перенести часть производства из Китая, поскольку теперь на некоторых наушниках AirPods Pro указано другое место производства, об этом пишет The Verge.Так, многие покупатели техники Apple на форумах MacRumors рассказали, что на купленных ими наушниках указано производство Вьетнама. Такие же AirPods Pro купил и один из сотрудников The Verge.Пока не понятно, какую часть своего производства Apple перенесла во Вьетнам и планирует ли в дальнейшем делать это. На запрос СМИ в компании не ответили.Как известно, львиную долю своей продукции Apple собирает на заводах в Китае, но в последнее время компания делает значительные инвестиции, чтобы диверсифицировать свое производство.Одна из главных причин — пандемия коронавируса и торговая война США и Китая, когда обе страны вводили пошлины на товары друг друга. В феврале компания предупреждала инвесторов об ограничении поставок iPhone, потому что в Китае из-за коронавируса останавливались заводы.