Часы ангела на июнь 2020 года

Вадим Карасев

Поддержка требуется каждому из нас, и получить ее можно с помощью искренних молитв. В июне 2020 года стоит обратиться к своим ангелам-хранителям, чтобы те поддержали в трудные моменты и помогли привлечь позитивные перемены в жизнь.

Часы ангела — особое время, когда Небеса открыты для просьб. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют возносить молитвы ангелам ежедневно, чтобы не прерывать духовный рост, противостоять неприятностям и проискам нечистой силы. С помощью молитв удастся побороть вредные привычки и обойти стороной ловушки судьбы.

1 июня: с 08:12 до 08:58 у ангела просят смелости для решения важных деловых вопросов. Искренняя молитва поможет добиться успехов.

2 июня: с 07:35 до 08:15 к ангелу возносят молитвы о защите от недоброжелателей и влияния манипуляторов.

3 июня: в эту среду ангела молят о помощи для привлечения в жизнь позитивных перемен. С хранителем общаются с 09:11 до 09:48.

4 июня: справиться с трудностями поможет молитва, вознесенная ангелу-хранителю с 08:55 до 09:36.

5 июня: наладить личную жизнь и обрести гармонию с близкими поможет поддержка хранителя, если помолиться с 10:13 до 10:54.

6 июня: ангел сможет защитить детей от неприятностей, если попросить его о помощи с 09:15 до 09:45.

7 июня: избавиться от дурных сновидений или бессонницы получится, если помолиться своему хранителю с 17:42 до 18:35.

8 июня: ангел-хранитель, к которому обращаются с молитвой с 10:45 до 11:22, защитит близких от болезней и невзгод

9 июня: ангел поможет справиться с финансовыми трудностями, если пообщаться с ним с 10:15 до 10:57.

10 июня: успешно сдать экзамены и получить новые знания будет легче, если использовать поддержку своего ангела. С ним общаются с 06:42 до 07:25.

11 июня: защиту от обмана и предательства получится обрести, если помолиться ангелу-хранителю с 08:56 до 09:45.

12 июня: справиться с вредными привычками поможет ангел, к которому обращаются за помощью с 12:22 до 13:15.

13 июня: решить трудные проблемы и не ошибиться позволит поддержка хранителя. К нему обращаются с 08:19 до 09:00.

14 июня: в воскресный день ангелу молятся с 15:12 до 15:45, чтобы обрести душевный покой и гармонию.

15 июня: получить поддержку и провести день удачно поможет искренняя молитва, обращенная к ангелу с 08:15 до 09:05.

16 июня: найти потерянную вещь удастся, если попросить у ангела вспоможения с 09:25 до 10:18.

17 июня: справиться с дурным настроением и попрощаться с волнением будет проще, если обратиться к своему хранителю с 10:10 до 10:55.

18 июня: трудности на пути встречаются у всех, и для того, чтобы их преодолеть, стоит обратиться к ангелу за поддержкой. Молитву возносят с 07:12 до 08:10.

19 июня: найти истинный путь и не поддаться на провокации и происки нечистых сил поможет защита ангела-хранителя. Молятся ему с 11:15 до 11:55.

20 июня: справиться с ленью и перестать откладывать важные дела можно, если попросить поддержки у ангела с 11:25 до 12:19.

21 июня: защититься во время путешествия и не попасть в неприятные ситуации в дороге поможет ангел-хранитель. Его просят о защите с 08:01 до 08:45.

22 июня: в понедельник ангела молят о поддержке, чтобы начать неделю успешно. Молитвы возносят с 06:25 до 07:20.

23 июня: сглаз и порча не будут страшны, если попросить у ангела защиты от любого вида негативного влияния с 11:25 до 12:22.

24 июня: обман и предательство — частые спутники многих, и для того, чтобы на пути не встречались люди, способные причинить боль, стоит заручиться поддержкой ангела-хранителя. Его просят об этом с 10:42 до 11:35.

25 июня: исполнить заветное желание можно также с поддержкой ангела. Для этого ему возносят молитву с 10:15 до 11:05.

26 июня: в пятницу ангела благодарят за содействие и оказанную поддержку, а также делятся своими успехами. С хранителем общаются в период с 18:15 до 19:03.

27 июня: завершить начатое вовремя и не ошибиться поможет поддержка ангела, к которому обращаются с 08:42 до 09:37.

28 июня: усмирить гнев позволит искренняя молитва, вознесенная хранителю с 09:25 до 10:15.

29 июня: материальные трудности обойдут стороной, если помолиться ангелу с просьбой о помощи с 10:16 до 11:03.

30 июня: в последний день месяца у ангела просят прощения за неблаговидные поступки и молятся, чтобы встать на путь истинный. Поговорите с хранителем с 11:15 до 12:15.