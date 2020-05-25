Чехия возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев
Сегодня, 19:14 Лидия Мартынова
Генеральное консульство Чешской Республики во Львове 22 мая частично возобновило прием визовых анкет и документов от желающих поехать на работу. Об этом сообщается на странице консульства.
Среди заявителей, которые могут подать документы: сезонные работники, члены семьи гражданина ЕС или гражданина ЧР, работники международных транспортных перевозок, дипломаты и должностные лица международных организаций, заявители с целью трудоустройства в области здравоохранения и социальных службах и члены их семей.
Отмечается, что возобновлена также обработка заявок, поданных до 14 марта - начала карантина.
Консульство будет принимать 58 заявителей на шенгенские визы ежедневно.
На сайте посольства Чехии в Киеве сообщается, что работа еще не возобновлена.
По материалам: gogetnews.info