Чехия возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев

Лидия Мартынова

Генеральное консульство Чешской Республики во Львове 22 мая частично возобновило прием визовых анкет и документов от желающих поехать на работу. Об этом сообщается на странице консульства.Среди заявителей, которые могут подать документы: сезонные работники, члены семьи гражданина ЕС или гражданина ЧР, работники международных транспортных перевозок, дипломаты и должностные лица международных организаций, заявители с целью трудоустройства в области здравоохранения и социальных службах и члены их семей.Отмечается, что возобновлена также обработка заявок, поданных до 14 марта - начала карантина.Консульство будет принимать 58 заявителей на шенгенские визы ежедневно.На сайте посольства Чехии в Киеве сообщается, что работа еще не возобновлена.