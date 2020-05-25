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Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 138 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 138 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 6,9 тысячи и составляет 138 845, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Накануне сообщалось о 131 898 заболевших (рост за сутки более чем на 6,7 тысячи), днем ранее – о 125 101 (рост за сутки более чем на 6,6 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 77 103 человека. Выздоровели после коронавируса 54 440 человек (3 280 за сутки), умерли 4 021 человек (154 за сутки).


Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 50 231 случая заражения (3 041 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 16 277 заболевших (765 за сутки). На третьем месте по числу заболевших - Гуджарат, самый западный штат Индии, 14 056 случаев (392 за сутки).
# В мире
По материалам: ria.ru

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