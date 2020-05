Что смотреть онлайн 25 мая. Расписание трансляций

View this post on Instagram

Уже завтра, в 20.00 #КАФКА ⠀ Спектакль про человека, которого знают, кажется, все, но о нём неизвестно практически ничего. Поэтому в центре спектакля не произведения Кафки, а его биография, восстановленная из дневников, воспоминаний, редких исторических свидетельств. Здесь мы пытаемся понять автора не через его романы, а через то, что его окружало и как он это воспринимал. ⠀ Трансляция пройдет на наших страницах в YouTube, Instagram, Facebook и на сайте gogolcenter.com. Повтор 25 мая в 15.00. ⠀ #гогольцентр #гогольonline #кириллсеребренников #францкафка #театронлайн #спектаклионлайн #валерийпечейкин #биография #покавседома