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Что смотреть онлайн 25 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 25 мая. Расписание трансляций
Сегодня отмечает день рождения Александр Калягин, в Метрополитен-опере показывают "Манон" с Анной Нетребко, в МХТ имени Чехова — "Рождественские грезы" с Ией Саввиной, а в пермской филармонии "Ночь перед рождеством" в исполнении Даниила Спиваковского. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (25 мая) до 1:30 (26 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2012 года "Манон" Жюля Массне. Постановка Лорана Пелли, дирижер Фабио Луизи. В ролях: Анна Нетребко, Петр Бечала, Пауло Шот, Дэвид Питтсингер,


приглашает на посмотреть "Незнайку – путешественника" по мотивам произведения Николая Носова. Постановка Марины Протасовой.

День

В 13:00 на псковском XXVII Пушкинском театральном фестивале Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури (Уфа) покажет спектакль "Зулейха открывает глаза" Айрата Абушахманова по роману Гюзели Яхиной.


В 15:00 Гоголь-центр повторит спектакль "Кафка" по пьесе Валерия Печейкина. Режиссер и художник Кирилл Серебренников. В главной роли Семен Штейнберг. Премьера состоялась в 2016 году.

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Уже завтра, в 20.00 #КАФКА ⠀ Спектакль про человека, которого знают, кажется, все, но о нём неизвестно практически ничего. Поэтому в центре спектакля не произведения Кафки, а его биография, восстановленная из дневников, воспоминаний, редких исторических свидетельств. Здесь мы пытаемся понять автора не через его романы, а через то, что его окружало и как он это воспринимал. ⠀ Трансляция пройдет на наших страницах в YouTube, Instagram, Facebook и на сайте gogolcenter.com. Повтор 25 мая в 15.00. ⠀ #гогольцентр #гогольonline #кириллсеребренников #францкафка #театронлайн #спектаклионлайн #валерийпечейкин #биография #покавседома

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В 15:00 в проекте "Большие гастроли" театр “Et Cetera” покажет "Звездного мальчика" по мотивам сказки Оскара Уайльда. Автор сценической редакции и руководитель постановки Роберт Стуруа, режиссер Гурам Брегадзе. В ролях: Кирилл Щербина, Анастасия Кормилицына, Марина Дубкова, Алексей Осипов и другие.

В 17:00 пермский театр оперы и балета приглашает посмотреть запись концерта симфонической музыки. Дирижер и солист (скрипка, контратенор) Дмитрий Синьковский. В программе произведения Вивальди, Корелли, Альбиони, Генделя, Локателли.

В 17:00 Пермская филармония покажет запись литературно-музыкальной композиции "Наш Гоголь" по мотивам повести "Ночь перед рождеством". Читает Даниил Спиваковский в сопровождении оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии под управлением Галины Токаревой.

Вечер

В 19:00 театр “Et Cetera” покажет комедию-фарс "Король Убю" Альфреда Жарри. Постановка Александра Морфова. Премьера состоялась в 2001 году. В главной роли Александр Калягин. А до спектакля в 18:00 в инстаграме начнется прямой эфир, посвященный дню рождения художественного руководителя и создателя театра Александра Калягина.

В 19:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале Псковский театр драмы представит спектакль "Река Потудань" по повести Андрея Платонова. Постановка Сергея Чехова.

В 19:00 театр имени Вахтангова покажет спектакль "Троил и Крессида" по пьесе Уильяма Шекспира. Постановка Римаса Туминаса.

В 19:00 на Youtube-канале МХТ имени А.П. Чехова начнется трансляция записи спектакля "Рождественские грезы" по пьесе Надежды Птушкиной. Постановка Петра Штейна. Премьера состоялась в 1998 году. В ролях: Ия Саввина, Наталья Тенякова, Евгений Киндинов, Нелли Неведина.

В 21.00 Венская опера приглашает посмотреть "Дон Жуана" Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка Жана-Луи Мартиноти, дирижер Адам Фишер. В ролях: Саймон Кинлисайд, Сорин Колибан и Ирина Лунгу.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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