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Декольте героини сериала подвергли цензуре и разгневали зрителей

Декольте героини сериала подвергли цензуре и разгневали зрителейКадр: Disney+

Стриминговый сервис Disney+ заблюрил декольте актрисы Марии Кэнелс-Барреры (Maria Canals-Barrera) в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (Wizards of Waverly Place). Как сообщает Movieweb, зрители критиковали в соцсетях действия компании.

Зрители посчитали, что наряд героини сериала подвергли цензуре. Некоторых это разгневало, поскольку ранее момент из телесериала показывался без какого-либо редактирования.

Юзеры полагают, что редактирование произвело обратный эффект, и теперь «странное пятно» в области груди притягивает еще больше внимания. Один пользователь рассказал, что сначала принял размытие за грязь на экране, и только когда протер монитор, осознал, что это эффект размытия в сериале.

Другая пользовательница подчеркнула, что действия платформы были излишними, поскольку грудь — часть женского тела, а момент из сериала никак не связан с сексуальностью или эротикой. Многие согласились, что это «совершенное безумство» со стороны Disney. В компании пока никак не прокомментировали решение внести правки в сериал.

В декабре 2019 года голливудская актриса Бри Ларсон покорила зрителей развлекательного телешоу Jimmy Kimmel Live откровенным нарядом. В телеэфире она также подшутила над своим внешним видом.

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По материалам: lenta.ru

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