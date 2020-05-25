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Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у гражданФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан. Такое предположение в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК высказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По его словам, ранее предполагалось, что деньги на газохимический комплекс выделит правительство из Фонда национального благосостояния (ФНБ), но кризис вынудил скорректировать планы.

Одним из вариантов, где взять деньги на строительство, считается создание фондов коллективных инвестиций граждан. Также рассматриваются традиционные варианты привлечения российских и зарубежных инвесторов.

Шувалов подчеркнул, что люди будут заинтересованы вкладывать в Усть-Лугу, поскольку станут акционерами перспективного комплекса. В то же время он заметил, что иностранных партнеров логичнее привлекать уже после начала работы предприятия, поскольку госкорпорация хотела бы на нем заработать.

Проект в Усть-Луге состоит из двух связанных производств — газоперерабатывающего, включающего завод по сжижению природного газа, и газохимического. Первый через совместное предприятие принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче», а второй «Русгаздобыча» будет строить самостоятельно. Совокупная стоимость проекта, по предварительным оценкам, достигает 2,4 триллиона рублей в примерно равных долях.

Комплекс после выхода на полную мощность должен вырабатывать 13,3 миллиона тонн СПГ, 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 3,6 миллиона тонн этана, который и должен стать сырьем для газохимического комплекса.

В январе сообщалось, что стоимость проекта в Усть-Луге может возрасти на миллиарды долларов из-за необходимости построить морской терминал для отгрузки продукции, а также для организовать хранение резерва этана. Второе условие важно для бесперебойной работы газохимического комплекса на время профилактики на газопроводе.

Мегапроектом называют крупный инвестиционный проект ради долгосрочного экономического роста и создания инфраструктуры для дальнейшего развития. По мнению аналитиков, СПГ из Усть-Луги позволит Газпрому выдержать конкуренцию на европейском рынке в случае снижения трубопроводных поставок.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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