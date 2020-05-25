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Destatis: Локомотив европейской экономики обрушился, но будет ещё хуже

Destatis: Локомотив европейской экономики обрушился, но будет ещё хуже

Пандемия коронавируса Covid-19 сильно обрушила экономику Германии. Объём ВВП крупнейшей европейской экономики за первые три месяца 2020 года сократился в квартальном исчислении на 2,2 процента. «Это самое сильное снижение со времён мирового финансового кризиса 2008−2009 годов и второй по масштабам обвал с момента воссоединения Германии», — сообщило Федеральное статистическое ведомство (Destatis) сегодня, 25 мая, передаёт Deutsche Welle.

Главными факторами, вызвавшими столь сильный обвал, стало снижение частного потребления на 3,2% и сокращение инвестиций в производство оборудования на 6,9% в квартальном исчислении.

Кризис из-за коронавируса обрушил и немецкий экспорт — гордость всей экономики ФРГ. Он снизился на 1,3%, объём импорта сократился на 1,6%.

Согласно статистическому ведомству, поскольку строгие меры карантина начали действовать в Германии лишь с середины марта, последствия общенациональной и региональных блокировок во втором квартале будут ощущаться ещё сильнее, чем в первом.

Правительство ФРГ прогнозирует в 2020 году самую глубокую рецессию за весь послевоенный период. Ожидается, что объём ВВП локомотива экономики Евросоюза сократится на 6,3%.

Согласно последним данным, в Германии подтверждено более 180 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8371 пациент с диагнозом Covid-19 скончался.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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