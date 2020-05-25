Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дибров сдержал данную Малышевой клятву

Дибров сдержал данную Малышевой клятвуФото: @dibrovdmitry

Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров заявил, что сдержал клятву, данную доктору медицинских наук и телеведущей Елене Малышевой, и бросил курить. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, вспоминая о том, как перенес микроинсульт в феврале 2020 года.

«Сказал, что больше никогда курить не буду. Никаких наклеечек, все, до свидания. Либо ты хочешь детей поставить на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг», — отметил он. Дибров рассказал, что Малышева требовала от него бросить курить около 20 лет. «Говорила, что если хочешь побывать на свадьбах детей, то бросай», — пояснил ведущий, отметив, что раньше не слушал телеврача.

По словам Диброва, он в настоящее время регулярно измеряет давление. Он также рассказал, что по совету Малышевой проходит регулярное медобследование.

Дмитрий Дибров потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь» вечером 17 февраля. Журналиста экстренно доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у Диброва микроинсульт.

В кинотеатре рядом с Дибровым находился актер, ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. Он среагировал на случившееся, попросил вызвать скорую помощь, а также сопроводил ведущего в больницу. Малышева навещала его в больнице. Тогда она сообщила, что во время больничной беседы Дибров дал клятву, что бросит курить.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Впервые открыт астероид-троянец с кометным хвостом
Впервые открыт астероид-троянец с кометным хвостом
Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к пенсии
Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к
За покушение на взятку задержан зампрокурора Волгограда
За покушение на взятку задержан зампрокурора Волгограда
Декольте героини сериала подвергли цензуре и разгневали зрителей
Декольте героини сериала подвергли цензуре и разгневали зрителей
Destatis: Локомотив европейской экономики обрушился, но будет ещё хуже
Destatis: Локомотив европейской экономики обрушился, но будет ещё хуже
Дибров сдержал данную Малышевой клятву
Дибров сдержал данную Малышевой клятву
Видео с поющим Пригожином шокировало пользователей
Видео с поющим Пригожином шокировало пользователей
Центробанк России не смог помочь российским гражданам
Центробанк России не смог помочь российским гражданам
Часть производства Apple перенесли из Китая
Часть производства Apple перенесли из Китая
В США вскрыта заложенная 105 лет назад «капсула времени»
В США вскрыта заложенная 105 лет назад «капсула времени»
Путин и премьер Ирака позитивно оценили договоренности ОПЕК+
Путин и премьер Ирака позитивно оценили договоренности ОПЕК+
В Минпросвещения рассказали о планах провести выпускные в школах очно
В Минпросвещения рассказали о планах провести выпускные в школах очно

Топ на сегодня

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»
Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»

Еще по теме

Малышева рассказала о клятве Диброва после микроинсульта
Дмитрий Дибров пережил микроинсульт
Дибров раскрыл подробности своей госпитализации
Опубликовано фото Дмитрия Диброва из больницы