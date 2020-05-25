Дибров сдержал данную Малышевой клятву

Вадим Карасев

Фото: @dibrovdmitry

Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров заявил, что сдержал клятву, данную доктору медицинских наук и телеведущей Елене Малышевой, и бросил курить. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, вспоминая о том, как перенес микроинсульт в феврале 2020 года.

«Сказал, что больше никогда курить не буду. Никаких наклеечек, все, до свидания. Либо ты хочешь детей поставить на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг», — отметил он. Дибров рассказал, что Малышева требовала от него бросить курить около 20 лет. «Говорила, что если хочешь побывать на свадьбах детей, то бросай», — пояснил ведущий, отметив, что раньше не слушал телеврача.

По словам Диброва, он в настоящее время регулярно измеряет давление. Он также рассказал, что по совету Малышевой проходит регулярное медобследование.

Дмитрий Дибров потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь» вечером 17 февраля. Журналиста экстренно доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у Диброва микроинсульт.

В кинотеатре рядом с Дибровым находился актер, ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. Он среагировал на случившееся, попросил вызвать скорую помощь, а также сопроводил ведущего в больницу. Малышева навещала его в больнице. Тогда она сообщила, что во время больничной беседы Дибров дал клятву, что бросит курить.