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Для сотрудников ФСИН — кандидатов наук предлагают установить предельный срок службы

Для сотрудников ФСИН — кандидатов наук предлагают установить предельный срок службы

Министерство юстиции готовит законопроект, предусматривающий увеличение предельного возраста пребывания на службе для отдельных категорий сотрудников уголовно-исполнительной системы. Уведомление об этом опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идёт о сотрудниках среднего, старшего и высшего начальствующего состава исходя из присвоенных им специальных званий, а также сотрудниках, имеющих учёную степень кандидата или доктора наук и работающих в образовательной организации или научной организации ФСИН, говорится в описании проекта.

Проект предусматривает увеличение продолжительности предельного возраста пребывания на службе для сотрудников по аналогии с нормами закона о службе в органах внутренних дел.

В настоящее время предельный возраст пребывания на службе в УИС составляет: для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы РФ или генерал-полковника внутренней службы, — 65 лет; для сотрудника, имеющего специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, — 60 лет; для сотрудника, имеющего специальное звание полковника внутренней службы, — 55 лет; для сотрудника, имеющего иное специальное звание, — 50 лет.

При этом в законе не установлен предельный возраст для сотрудников с учёной степенью и работающих в научной или образовательной организации ФСИН, в то время как для кандидатов, докторов наук, работающих в вузах МВД, он определён — 65 лет.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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