ДНР: Без закрепления особого статуса никаких выборов на Донбассе не будет

Лидия Мартынова

Нежелание руководства Украины выполнять Минские соглашения и закрепить в конституции особый статус Донбасса исключает возможность проведения местных выборов в регионе.

Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

Ее заявление стало реакцией на высказывание вице-премьера Украины Алексея Резникова. 23 мая он заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения в существующем виде. Он также отметил, что Донбасс в августе якобы должен быть демилитаризован: для этого должны состояться «вывод российских войск», а также разоружение и демобилизация «сепаратистов».

«Для нас, конечно, такой подход не является новостью, поскольку каждое заседание Контактной группы мы наблюдаем, как украинские делегаты делают все, лишь бы уйти от своих обязательств по Комплексу мер. Но мы обращаем внимание международной общественности, стран — гарантов Минских соглашений и посредников в лице ОБСЕ на подобные высказывания официального представителя Украины в Минске», — цитирует Никонорову агентство ДАН.

Министр отметила, что причины конфликта в Донбассе преподносятся Киевом так, будто основная цель проживающих в регионе граждан — проведение местных выборов, а значит, нужно их провести как можно скорее, в октябре, одновременно с выборами на Украине.

Такие рассуждения четко демонстрируют, что новое руководство Киева совершенно не понимает настоящих истоков конфликта, который вспыхнул из-за отторжения навязываемых киевской властью ценностей и стремления народа Донбасса жить по собственным правилам. Соответственно, конфликт можно разрешить только с помощью предоставления Донбассу особого статуса.

«Если украинские власти так сильно хотят местные выборы в Донбассе в октябре этого года, то они должны уже к августу обеспечить на уровне законодательства постоянно действующий и закрепленный в конституции особый статус Донбасса, согласовав все его политические аспекты с представителями республик, причем не с некими назначенными самой же властью переселенцами, а с теми, кто все время конфликта здесь жил, трудился и страдал от украинских обстрелов», — уточнила полпред.

Она также напомнила, что Киев обязан законодательно гарантировать недопущение преследования и наказания всех участников событий в Донбассе, как это предусмотрено в Комплексе мер и как это было с легкостью сделано киевскими властями в отношении участников событий на Майдане. Только после выполнения данных шагов можно будет приступить к обсуждению параметров проведения столь желанных для Киева выборов.

Никонорова призвала украинские власти не искажать суть Минских соглашений, потому что это не поможет Киеву вернуть доверие Донбасса.

«Только четкий, прозрачный, открытый и добросовестный диалог с непосредственными представителями второй стороны конфликта — республик — может приблизить реальный прогресс в мирных переговорах», — резюмировала она.

Напомним, что предусмотренные Минскими соглашениями местные выборы в Донбассе должны состояться после того, как Киев выполнит свою часть обязательств на политическом треке переговоров, в частности предоставит Донбассу особый статус и примет закон об амнистии. При этом все свои действия украинское руководство должно согласовывать с представителями ЛДНР.

Однако Киев ведет себя так, как будто у него имеется собственный экземпляр Минских соглашений, где всего этого просто не написано.

Как сообщало ИА Newstes, еще до заявления Резникова офис президента Украины распространил официальное заявление о том, что Киев исключает закрепление особого статуса Донбасса в конституции страны.