Что такое домен и для чего он нужен?

Роман Иванов

Впервые сталкиваясь с задачей создания или администрирования сайта, Вам может попасться множество страшных и непонятных терминов. Одним из таких является «домен».

Однако на поверку всё оказывается значительно проще. Достаточно потратить всего несколько минут на беглое прочтение данного материала, и в памяти навсегда отложится полезная информация о том, зачем нужен домен сайта.

Если совсем просто и только для быстрого и безболезненного расширения кругозора, домен – это уникальное имя, по которому любой пользователь сети Интернет сможет найти тот или иной сайт. Google.ru, Yakaboo.ru, Nike.com – яркие тому примеры. Если же создание сайтов является вашим ближайшим приоритетом в обучении, данное явление стоит разобрать чуть подробнее.

Уровни домена: высшая математика отдыхает

На самом деле, абсолютно ничего сложного в данной теме нет. Разберёмся на примере официального сайта Google для России. Каждый домен может делиться на 3 уровня:

Первый или главный. В нашем случае имеет вид «ru» и почти всегда обозначает территориальную привязку. Несложно догадаться, какой стране принадлежит указанное выше доменное имя первого уровня, правда? Второй. Это и есть уникальное имя интернет-ресурса. Если с первым доменным именем поделать ничего нельзя, то здесь владелец может демонстрировать все скрытые возможности своей фантазии в рамках букв латиницей, цифр от 0 до 9 и «дефиса». Доменное имя третьего уровня. Это, скорее, опциональное дополнение к имени, так как далеко не все сайты его имеют и используют. Чаще всего, данная часть имеет вид .gov, .stud и т.д. Суть – обозначить принадлежность к конкретному виду деятельности (правительственный сайт, сайт института и прочее).

Наиболее свободно владелец домена сайта может распоряжаться только вторым уровнем имени. И о нём речь пойдёт дальше.

Как правильно выбрать доменное имя?

«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт» - в данном случае золотое правило. Если речь идёт о дальнейшей монетизации веб-ресурса, создании подспорья для ведения бизнеса в Сети, рекламы собственной компании, название должно быть чётким, ёмким и запоминающимся. Даже если по случайному стечению обстоятельств вы стали владельцем предприятия «РосХозНефтеРакетоГрабельный завод», не стоит переводить это в транслит и пытаться обозвать так своё интернет-пространство, пользователи не оценят и уж точно не запомнят. Лучше ёмкая аббревиатура вроде «РХНРГ».

Правда, есть ещё один неприятный момент. Чем проще и ярче доменное имя, тем выше вероятность, что оно уже занято. Да, такое тоже может быть, ведь не только вы хотите заработать первый миллиард в следующем квартале. Поможет это проверить стандартный инструментарий на сайтах регистраторов. Просто введите желаемое название в соответствующее поле и наблюдайте за ответом системы. Если повезло, и вы первым додумались до такого остроумного и блестящего названия, используйте на здоровье. Если нет, компьютер предложит похожие варианты. Что выбирать, решать только вам.

В крайнем случае, если домен занят, его можно попытаться перекупить, связавшись с нынешним владельцем, либо дождаться, пока закончится период его доминирования в этой конкурентной борьбе и, проявив чудеса реакции, заказать его раньше остальных.

Помните, что красивое название домена сайта – не единственный критерий отбора. Желательно перед приобретением проверить его на наличие фильтров и банов в различных поисковых системах. Это избавит от огромного количества проблем в дальнейшем.