Джоан Роулинг рассказала, где начала сочинять "Гарри Поттера"
Поклонники всегда считали, что Гарри Поттер "родился" в Эдинбурге, в кафе Elephant House, поскольку именно там Роулинг писала первую из семи книг цикла.
Она действительно часто приходила в это кафе на заре своей писательской карьеры, но сама автор призналась в твиттере, что на самом деле местом рождения поттерианы нужно считать квартиру над спортивным магазином в лондонском Клэпхеме.
Роулинг прокомментировала вывеску кафе с припиской "место рождения Гарри Поттера": "Я сочиняла книгу про Поттера уже несколько лет, когда впервые оказалась в этом кафе, он родился не у них, но я действительно писала там, поэтому ничего против такой таблички не имею".