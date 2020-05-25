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Джоан Роулинг рассказала, где начала сочинять "Гарри Поттера"

Джоан Роулинг рассказала, где начала сочинять "Гарри Поттера"
. Джоан Роулинг удивила фанатов, рассказав, где начала писать книги о мальчике, который выжил, сообщает Independent.

Поклонники всегда считали, что Гарри Поттер "родился" в Эдинбурге, в кафе Elephant House, поскольку именно там Роулинг писала первую из семи книг цикла.

Она действительно часто приходила в это кафе на заре своей писательской карьеры, но сама автор призналась в твиттере, что на самом деле местом рождения поттерианы нужно считать квартиру над спортивным магазином в лондонском Клэпхеме.


Роулинг прокомментировала вывеску кафе с припиской "место рождения Гарри Поттера": "Я сочиняла книгу про Поттера уже несколько лет, когда впервые оказалась в этом кафе, он родился не у них, но я действительно писала там, поэтому ничего против такой таблички не имею".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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