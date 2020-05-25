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"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина

"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
Дрессировщик и гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" негативную реакцию на высказывание продюсера Иосифа Пригожина о "чудовищном положении" артистов в период пандемии, выразив мнение, что большинство СМИ и критиков очень поверхностно оценили его слова.

Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его слова высмеял Сергей Шнуров. Продюсер попытался оправдаться за свои слова, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта. На сказанное Пригожиным иронично отреагировал также Григорий Лепс.

# Россия
По материалам: ria.ru

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