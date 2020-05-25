"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
Сегодня, 02:42 Влада Некрасова
Дрессировщик и гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" негативную реакцию на высказывание продюсера Иосифа Пригожина о "чудовищном положении" артистов в период пандемии, выразив мнение, что большинство СМИ и критиков очень поверхностно оценили его слова.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его слова высмеял Сергей Шнуров. Продюсер попытался оправдаться за свои слова, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта. На сказанное Пригожиным иронично отреагировал также Григорий Лепс.
По материалам: ria.ru