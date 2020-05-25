Если бы мечта сбылась. В ЕС рассказали об "идеальных" отношениях с РФ

Анастасия Иванова

При взаимодействии с Россией Брюсселю необходимо придерживаться баланса между санкциями и сотрудничеством в вопросах, представляющих интерес для Евросоюза.

Об этом заявил верховный представитель общеевропейского объединения по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на совещании послов Германии, к которой в июле перейдет председательство в Совете ЕС.

По его словам, в отношениях с Россией Евросоюзу нужно действовать избирательно в вопросах, которые важны для ЕС.





"Нам необходим разумный баланс между стойкостью и санкциями в отношении России с осторожными усилиями по взаимодействию в отдельных сферах", – приводит РИА Новости слова Борреля.

Он обратил внимание на взаимозависимость России и ЕС в энергетической сфере, где ЕС "должны покупать газ", а Москве "необходимо его продавать".

Украине в 2014 году, а также присоединения Крыма к России после проведенного там референдума. В отношении Москвы были введены санкции, затем со стороны РФ последовали ответные меры.

Днем в понедельник радио Sputnik сообщило, что глава российского МИД Сергей Лавров указал на позитив в международном сотрудничестве.