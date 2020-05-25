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Европа восстановится от кризиса за счет США

Европа восстановится от кризиса за счет СШАФото: Dado Ruvic / Reuters

Европа намерена восстановиться от последствий вызванного пандемией коронавируса мирового кризиса за счет компаний из США, обложив их повышенными налогами, пишет CNBC.

Речь идет о налоге на прибыль цифровых компаний, вокруг которого в последние годы было много споров между властями европейских стран, а также между Евросоюзом и США. На протяжении 2019 года крупнейшие члены блока пытались договориться о едином налоге на доходы таких компаний, как Google, Facebook и Amazon.

Особенность их деятельности заключается в том, что они могут продавать товары и оказывать услуги по всему миру, не будучи привязанными к определенной стране. Этим пользуются и сами компании, и правительства некоторых стран, в первую очередь Ирландии, вводящие пониженные ставки налоги на прибыль в расчете на то, что подобные компании зарегистрируются в их юрисдикции и будут платить налоги в их бюджет.

Однако споры о ставке и способе взимания единого налога не привели к выработке общего решения и были отложены до разбирательства на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Параллельно отдельные страны, такие как Франция, вводили собственные налоги, не дожидаясь общего решения.

Это в свою очередь не раз вызывало острую реакцию властей США и персонально президента Дональда Трампа, поскольку большинство компаний, попадающих под действие потенциального налога, — американские. В Белом доме уверены, что большая часть их прибыли должна облагаться налогом на родине.

Теперь в отношении digital-компании и их доходов ожидается повышенное внимание со стороны европейских властей, в частности, Еврокомиссии (аналог наднационального правительства на уровне ЕС), которая в середине мая объявила о новом пакете финансовой помощи для пострадавших от кризиса в размере 500 миллиардов евро и вынуждена искать источники финансирования таких дотаций.

Digital-компании привлекательны для налоговых органов европейских стран как минимум по двум причинам, указывают опрошенные изданием аналитики. Во-первых, такие компании в среднем платят налоги в Европе по пониженной ставке по сравнению с большинством предприятий — 9,5 процента против 23,2. Во-вторых, они меньше остальных пострадали от последствий кризиса, а многие и вовсе смогли на нем заработать.

В качестве возможного решения могут быть использованы НДС или налог на прибыль, но окончательного решения по этому вопросу пока еще нет. Также неясно, кто возьмет на себя инициативу первым: национальные правительства или ЕС.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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