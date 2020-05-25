Фермеры в Оренбуржье за счет грантов обновляют техбазу

Лидия Мартынова

Благодаря грантам, выданным по программе господдержки, начинающие фермеры Оренбуржья смогли увеличить техническую базу хозяйств области на триста тракторов, расширить площади обрабатываемых земель, увеличить в области численность крупного рогатого скота на 17 тысяч голов, сообщает пресс-служба областного правительства.

"За семь лет, начиная с 2012 года, благодаря средствам грантов на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Оренбуржье прошло обновление технической базы - закуплены 17058 голов КРС, 3165 овец, 255 лошадей, из техники – 318 тракторов, 34 комбайна, около пятидесяти единиц грузовых и грузопассажирских автомобилей", - говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы отмечает, что гранты помогли фермерским хозяйствам области модернизировать и закупить новое оборудование для ферм, обработки и фасовки овощей, рыборазведения, комбикормовые установки и различный сельхозинвентарь.

В качестве примера эффективного использования грантов собеседник РИА Новости привел крестьянско–фермерское хозяйство Александра Белова, получившего в 2015 году грант на поддержку семейных животноводческих ферм в размере восьми миллионов рублей. Благодаря гранту в хозяйстве прошло обновление парка сельхозтехники, увеличены объемы производимой продукции и созданы новые рабочие места.