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Гитарист Queen Брайан Мэй сообщил, что перенес сердечный приступ

Гитарист Queen Брайан Мэй сообщил, что перенес сердечный приступ
Гитарист легендарной британской рок-группы Queen Брайан Мэй заявил, что недавно перенес сердечный приступ.

Ранее музыкант сообщил, что его госпитализировали в больницу из-за того, что он сильно повредил мышцу в районе поясницы.

"Посреди всей этой саги с больной ягодицей я перенес небольшой сердечный приступ", - сказал Мэй на видео, опубликованном в Instagram.


72-летний музыкант сообщил, что в течение приблизительно 40 минут испытывал боль и стеснение в груди. По его словам, проведенное в больнице обследование показало, что у него закупорены три артерии, что "создавало опасность блокировки поступления крови к сердцу".


Мэй добавил, что врачи установили ему три стента, сейчас он восстанавливается дома.

Группа Queen прославилась благодаря таким хитам, как The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody и I Want to Break Free. Ее лидер Фредди Меркьюри скончался в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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