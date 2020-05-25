Глава МИД Германии призвал к интенсивному диалогу с Россией

Влада Некрасова

Россия может внести вклад в решение многих международных проблем, интенсивный диалог между Москвой и Берлином нужен для формирования позитивной повестки, которая могла бы дать старт новой динамике в отношениях двух стран, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, приветствуя участников 23-й ежегодной конференции "Потсдамские встречи", которая в этом году посвящена теме "Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности".

Конференция проводится в онлайн-формате в связи с мерами, принятыми в мире в связи с распространением пандемии коронавируса.

"Нам нужен интенсивный диалог, конкретно между нашими странами, между правительствами, парламентами и обществами... Только так мы можем создать позитивную повестку как основу для новой динамики", - заявил Маас, его обращение зачитала представитель посольства ФРГ в РФ.

СБ ООН - ради мультилатерального решения. Что это значит для российско-германских отношений? События 2014 года обременили отношения между нашими двумя странами, а также между Россией и Западом. К этому добавились многие дальнейшие кризисы и конфликты. Для нас, немцев, ясно, что последовательные решения могут быть достигнуты только в мультилатеральных рамках и что Россия может внести вклад в принятие многих решений", - заявил Маас.