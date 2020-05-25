Глава МВД ИРИ: Попытки США разжечь гражданскую войну в Иране провалились

Анастасия Иванова

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил в воскресенье, 24 мая, в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Сулейманом Сойлу, что «попытки США разжечь в Исламской Республике гражданскую войну провалились». Об этом передало государственное информагентство IRNA.

По словам главы МВД ИРИ, «санкции США направлены на создание проблем в социальной жизни в Иране с целью найти предлоги для вмешательства во внутренние дела страны». Однако эффективные контрдействия Тегерана «довели США до отчаяния в его попытках создать нестабильность, дефицит безопасности и гражданскую войну в Иране».

Фазли высоко оценил позицию турецких властей, которые «осуждают антииранский курс США», добавив, что нынешняя американская администрация пытается вмешиваться во внутренние дела других стран. Поддерживая «контрреволюционные элементы (подразумеваются монархические и другие силы, выступающие против завоеваний Исламской революции 1979 года в Иране. — Ред.), американские СМИ не жалели усилий для провоцирования беспорядков в Иране, но потерпели неудачу», продолжил глава МВД ИРИ.

Он призвал страны региона укреплять безопасность, политические и экономические отношения. Иранский министр приветствовал взаимовыгодное сотрудничество с Турцией по пограничным вопросам, борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Он подтвердил, что Иран готов развивать отношения с Турцией в целях предотвращения диверсий со стороны террористических групп на общей границе.

Фазли также призвал активизировать деятельность зон свободной торговли на ирано-турецкой границе.

Коснувшись проблем, возникших после аварии на газопроводе Иран — Турция, глава ведомства внутренних дел призвал своего турецкого коллегу «заняться этим вопросом».

Напомним, экспорт иранского газа в Турцию прекратился 31 марта из-за взрыва трубопровода на турецкой стороне, за которым стоят курдские сепаратисты.

Как сообщало ИА Newstes, Соединённые Штаты ввели на прошлой неделе финансовые санкции и визовые ограничения в отношении 12 иранских физических и юридических лиц. В число подвергнутых санкциям лиц вошёл нынешний министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли. Правительство США считает его напрямую причастным к «кровавому подавлению» народных протестов в Иране осенью 2019 года, в результате которых «было убито множество протестующих». Главе МВД Исламской Республики и его ближайшим родственникам запрещён въезд в США. Другим лицом, попавшим под американские санкции, стал Али Фаллахиан, который занимал пост главы разведывательной службы Ирана с 1989 по 1997 год. В дополнение к нарушениям прав человека в пределах собственных границ, как указывалось в заявлении американского Госдепартамента о введении новых санкций, Иран «имеет давнюю историю убийств и терроризма в других странах».