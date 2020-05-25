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Глава российского региона заразился коронавирусом

Глава российского региона заразился коронавирусомШолбан Кара-оолФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — сказал он. По словам главы российского региона, кроме него в больнице сейчас лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема и подчиненные.

«Зараза очень страшная», — добавил Кара-оол.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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