Глава российского региона заразился коронавирусом

Вадим Карасев

Шолбан Кара-оолФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — сказал он. По словам главы российского региона, кроме него в больнице сейчас лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема и подчиненные.

«Зараза очень страшная», — добавил Кара-оол.