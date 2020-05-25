Глава Тувы госпитализирован с коронавирусом

Лидия Мартынова

Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте». Заразились и другие чиновники.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность, — сказал руководитель российского региона. — В больнице лежат, кроме меня, и председатель администрации Танды, Улухема. Есть наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких».

Кара-оол отметил, что у одних чиновников заболевание протекает в легкой форме, а другие попали в реанимацию. Сам глава Тувы чувствует себя неплохо и намерен руководить администрацией республики дистанционно.

«Надо для себя понимать, что болезнь очень заразная, распространяется очень быстро, — напомнил Кара-оол. — Охватывает все части организма, человек ухудшается буквально за четыре дня и может превратиться в труп. Берегите себя, в общественные места без надобности не ходите».

В Туве, по данным местных властей, за весь эпидемический период проведено 32 635 лабораторных исследований. Выявили 706 случаев Covid-19. По состоянию на 24 мая выздоровели 83 пациента, в том числе девять детей и две беременные женщины. Продолжает лечение 621 человек.

«Официально зарегистрирован один летальный случай за весь период. Еще по одному случаю проводится патологоанатомическая экспертиза по установлению причины смерти», — говорится в сообщении администрации региона.

В реанимационных отделениях двух госпиталей находится 50 пациентов, все подключены к увлажненному кислороду. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один пациент. Всего 287 случаев отягощенной пневмонии.