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Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужбКадр: Дмитрий Гордон / YouTube

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны. Обращение с объяснением опубликовано на его YouTube-канале.

«Интервью были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами», — отметил он. По словам Гордона, «флешки с материалами интервью» в настоящее время находятся в Гааге. Журналист подчеркнул, что видео станут свидетельскими показаниями на судебном процессе «по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе».

Он поблагодарил журналистов и общественных деятелей, которые «поняли, что он делал на самом деле» и выразили ему поддержку. «Никогда никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины», — заключил Гордон.

Запись беседы Поклонской с Гордоном была опубликована 11 мая. Депутат Госдумы впервые дала интервью украинскому журналисту после референдума в Крыму в 2014 году. Позже в эфире телеканала «Украина 24» Гордон назвал Поклонскую символом предательства. Правоохранительные органы Украины обвиняют Поклонскую в соучастии в действиях по захвату власти, военных преступлениях и других незаконных действиях.

Разговор с Гиркиным Гордон провел в формате прямой трансляции 18 мая. Гиркин является одним из четырех обвиняемых прокуратурой Нидерландов в крушении пассажирского самолета Boeing, следовавшего рейсом MH17. Лайнер разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.

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По материалам: lenta.ru

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