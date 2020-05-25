Гороскоп на июнь 2020 года

Вадим Карасев

Гороскоп на июнь поможет вам начать правильно летний период. Советы астрологов подскажут верный путь к богатству, любви и взаимопониманию, а также помогут привлечь больше удачи.

Астрологи отмечают, что меньше всего везти в июне 2020 года будет представителям мстительных Знаков Зодиака, а также всем, кто решит пойти по негативному пути решения проблем. Исправить это можно, избавившись от злопамятности. Не стоит таить в себе обиды и ставить палки в колеса тем, кто обидел вас или перешел дорогу.

Овен

У Овнов ожидается крайне динамичное и непредсказуемое время, однако отчасти эта непредсказуемость будет позитивной, потому что звезды и планеты созидательны. Самое начало лета пройдет в делах и незапланированных заботах, поэтому придется бороться со стрессом и повышать свою энергетику. В этом Овнам помогут специальные физические упражнения.

Вторая половина июня будет относительно спокойной и благоприятной как для творческих людей этого Знака, так и для тех, кто работает, за рулем или имеет дело с продажами, общением. Придется показать этому миру все свои лучшие качества, чтобы раскрыть потенциал по максимуму и привлечь больше любви и удачи.

Телец

В первой декаде июня у Тельцов ожидается рост бытовых проблем. У них есть духовные причины, с которыми придется бороться, чтобы предотвратить появление таких неурядиц. Начало месяца астрологи советуют проводить с близкими людьми. Нужно больше общаться, чаще вместе отдыхать и идти друг другу навстречу во всем.

Остальные два десятка дней звезды и планеты помогут провести в максимальной занятости делами по работе. Также ночные светила подскажут верный путь в любви всем, кто находится в активном поиске второй половинки. Это прекрасное время для свиданий, любовных признаний, мимолетных романов и знакомств.

Близнецы

У Близнецов начинается крайне благоприятный период. В июне звезды помогут им избавиться от накопленного негатива. Это будет прекрасное время для отдыха, релаксации и поиска новых увлечений. Лучшим оружием против переживаний и неудач станет оптимизм. Он поможет в борьбе с врагами и недоброжелателями, среди которых могут быть опасные и токсичные люди.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, что можно защитить себя от манипуляторов укреплением энергетики. Стоит следить за своим здоровьем, чтобы всегда оставаться в тонусе и демонстрировать максимальную продуктивность в делах. В таком состоянии гораздо проще бороться с негативными эмоциями и привлекать удачу.

Рак

Ракам стоит сторониться негативно настроенных людей, а также всех, кто в них сомневается или тянет их ко дну своими мыслями и критикой. Также стоит избегать в целом негативной энергетики, которая вызывает многие болезни. В июне Ракам необходимо быть предельно внимательными и ответственными по отношению к себе и своей жизни. Не нужно проявлять безразличие к важным делам.

Вторая половина июня будет крайне эмоциональной, поэтому она запомнится Ракам надолго. В плане работы повезет тем, кто сможет сохранить свои лидерские качества и великодушие. В любовной сфере придется поставить самолюбие на второе место. Ракам, которые страдают от нарциссизма, придется столкнуться с проблемами и снижением внимания со стороны противоположного пола.

Лев

У Львов начинается поистине волшебный период, в который они смогут воплотить в жизнь свои самые амбициозные мечты и планы. Для этого необходимо будет правильно расставить приоритеты — сначала самореализация и работа и только потом развлечения. Весь месяц звезды будут помогать Львам в поисках мотивации, будут дарить удачу и новые возможности.

Единственная опасность может исходить от недоброжелателей. Эту проблему можно решить неперебиваемым оберегом от сглаза и завистников. Астрологи советуют проявлять индивидуальность в делах и в любви, прислушиваться к советам старших поколений и осторожно общаться с начальством. В самом конце месяца нужно будет бороться с комплексами.

Дева

Девам необходимо сторониться высокомерных людей, для которых тщеславие — единственная возможность привлечь внимание. Самим Девам астрологи советуют не стремиться к власти, но обретать лидерские качества. Они помогут вырасти в должности тем, кто работает в большом коллективе.

В июне лучше уходить подальше от переживаний и мыслей о прошлом. Необходимо делать все возможное для создания счастливого будущего. Три ежедневных ритуала помогут приблизиться к счастью. В июне у Дев могут появиться новые стремления, новые цели в жизни, желания и энтузиазм в работе и любви. Всем, у кого есть семья, желательно посвящать ей больше времени.

Весы

В самом начале лета не лишним будет провести генеральную уборку, заняться вплотную домашними делами. Это поможет Весам очистить свою ауру и создать благоприятную атмосферу в родных стенах. Звезды и планеты будут очень позитивны и созидательны на протяжении почти всего месяца, но стоит обращать внимание на знаки Вселенной, которые предупреждают об опасности.

Звезды усилят интуицию и улучшат память Весов, помогут быстрее решать различные задачи и принимать важные решения. Вторая половина месяца идеально подойдет для денежных трат и крупных покупок. Нужно демонстрировать себе и окружающим свою любовь к жизни и заряжать всех позитивом, чтобы получить защиту и поддержку от звезд.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине месяца станут самыми важными финансовые дела: работа, покупки. В привлечении удачи стоит обратиться за помощью к финансовым камням-талисманам. Также эксперты отмечают, что Скорпионам необходимо будет следовать планам, но никому о них не рассказывать, чтобы не встретить на пути новых проблем.

Вторая половина месяца будет отлично подходить как для домашних и рабочих дел, так и для любви. Это прекрасный период для поиска второй половики, а также для совместных дел с любимым человеком. Нужно быть осторожнее с выражением эмоций, так как партнер может стать более капризным и непредсказуемым в плане настроения.

Стрелец

В первые дни июня у Стрельцов могут пробудиться их худшие черты характера. До затмения 5 числа стоит проявлять как можно меньше негативных эмоций по отношению к окружающим. До этого дня включительно Стрельцов могут посещать депрессивные мысли. Также есть вероятность того, что Стрельцы станут более ранимыми, мягкими и чувствительными.

До 20 июня обстановка во всех сферах нормализуется. Звезды и планеты принесут Стрельцам много добра и позитива, удачи и успеха. 21 числа вновь будет затмение, которое поменяет энергетический фон на более негативный. В поведении Стрельцов может появиться неуравновешенность. Также велика вероятность обострения страхов и комплексов.

Козерог

В июне Козерогам важно запрограммировать себя на успех. Пять способов воздействия на подсознание будут для этого просто идеальными. Ожидается появление новых связей, много интересного общения. Также июнь будет крайне благоприятным временем для обучения, получения новых знаний и опыта. Планеты и звезды улучшат память и обострят интуицию Козерогов.

Удачными можно считать поездки, командировки. События могут развиваться стремительно, но спокойным Козерогам это не помешает оставаться все такими же собранными, продуктивными и мотивированными. В июне важно будет остерегаться слухов, сплетен и перепалок с близкими людьми.

Водолей

У каждого Знака Зодиака есть свои пороки и слабости. В первые пару недель июня обострятся отрицательные стороны Водолеев. Они станут причиной некоторых неудач и срывов планов. Могут также участиться скандалы и ссоры. Стоит проявлять особую осторожность в дальних поездках и в целом быть осмотрительнее в качестве водителя и пешехода.

Во второй половине месяца энергетические запасы Водолеев начнут резко пополняться. Это благоприятно отразится на заработках, любви, домашних делах. В общении с окружающими на протяжении всего июня Водолеям стоит проявлять больше гибкости. Если идти на компромиссы, можно будет выбить для себя наилучшие условия. Война до добра не доведет.

Рыбы

Начало лета будет крайне позитивным временем для Рыб. Звезды и планеты находятся в идеальном положении для того, чтобы сделать решительные шаги на пути к заветной цели. Три психологических техники помогут привлечь желаемое. В июне не исключены небольшие материальные потери, конфликты и трудности, но всего этого можно избежать.

Чтобы обойти стороной трудности, придется избавиться от жадности. Нужно посвящать себя важным совместным делам, быть отзывчивыми и добрыми. Любое добро вернется к Рыбам в двойном размере, а эгоизм отпугнет удачу. Астрологи советуют Рыбам быть более напористыми. Все получится, если не сдавать назад при виде неурядиц.