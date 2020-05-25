Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 мая 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов в России и СНГ. Его прогнозы помогают нам оставаться на волне удачи и преуспевать во всех сферах жизни.

Последняя неделя мая очень важная для всех нас, потому что произойдет заветный переход к новому времени года. Это очень яркое, но требующее ответственности время. Портал Woman`s day поделился мыслями астролога о том, как привлечь успех в той или иной области, а также, какие дни будут благоприятными, а какие нет.

Овен

Для Овнов неделя начнется с не самой позитивной ноты. Звезды будут в диссонансе с планетами поэтому 25 мая желательно избавляться от негативных мыслей и эмоций при помощи трех эффективных методов. Это поможет ускорить движение к счастью и успеху в делах. Павел Глоба советует не переживать из-за мелочей и быть на чеку 24 часа в сутки.

В работе и делах повезет тем Овнам, которые умеют находить нестандартные пути к решению проблем. Очень успешными будут представители творческих профессий. Также удача улыбнется всем, кто в постоянных разъездах и много общается с людьми. Стоит обратить внимание на социальные сети — в них можно познакомиться с будущей второй половинкой.

Телец

Жизнь Тельцов может сильно измениться на этой неделе. Существует пять особых признаков того, что грядут великие перемены. Самые благоприятные из них могут произойти 25 и 26 мая, а также в субботу и воскресенье. В эти дни звезды и планеты будут в максимальной гармонии друг с другом. Важно лишь следить, чтобы дела шли в верном направлении.

Самый опасный день недели — 27 число. Деструктивный характер влияния звезд почувствуется во всех сферах жизни, но лучше не наводить панику. Нужно больше общаться с близкими людьми, строить планы на будущее, а также проявлять больше доброты и искренности. Возможно, в середине недели придется кому-то с чем-то помочь себе в убыток.

Близнецы

У Близнецов отмечается большой рост удачи в среду и четверг. В эти дни им стоит пользоваться тремя секретами счастья, свойственными их Знаку Зодиака. Также потребуется максимальная активности на протяжении всей недели: в работе, в делах, финансах, любви. Девиз Близнецов в период с 25 по 31 число: «Под лежачий камень вода не течет».

29 мая — самый неблагоприятный день недели, в который Павел Глоба советует Близнецам не заводиться по мелочам, не просить никого об одолжениях. Придется действовать самостоятельно, но для успешного завершения или начала дел будет достаточно энергии. Нужно лишь правильно ею распоряжаться.

Рак

У Раков наступает время, когда можно и даже нужно побыть в уединении и посвятить себя делам по дому, работе. Самое главное — не пересекать границы своей зоны комфорта, особенно 29 мая, в день, когда звезды и планеты будут деструктивными. Слишком сильная активность в этот день и в конце недели в целом может негативно сказаться на удаче.

С 25 по 27 мая будет очень благоприятный период для перемен, принятия важных решений. Звезды помогут Ракам в осуществлении их целей и желаний. Главное верить в себя и не слушать советы окружающих. Также особое внимание стоит уделить здоровью. Его нужно поддерживать физической активностью, правильным питанием и осторожностью на дорогах.

Лев

У Львов начинается крайне продуктивное время, в которое не стоит идти на поводу у собственных эмоций. Импульсивные поступки могут стать причиной потери времени. Денег и нервов. Нужно сохранять спокойствие в непростых ситуациях дома и на работе. В самом начале недели звезды могут подарить Львам большую удачу и новые возможности.

Неблагоприятный день будет в среду 27 числа. В этот день желательно не перегружать себя делами и не спорить с окружающими. Лучше сосредоточиться на любви и семье. В привлечении удачи в этой сфере Львам поможет специальная медитация. Также Павел Глоба советует избегать общения с людьми со стереотипным типом мышления. Их советы могут стать причиной проблем.

Дева

Девы относятся к ответственным и надежным Знакам Зодиака, что поможет им в достижении целей на этой неделе. Начнется она с позитивной ноты, так как 25 и 26 числа звезды и планеты будут в полной гармонии друг с другом. В эти дни лучше начать свое движение вперед с решения самых важных и насущных проблем, которые требуют много времени и сил.

Остаток недели обещает быть беспокойным и наполненным новыми препятствиями на пути. Павел Глоба советует Девам перестать критиковать близких людей, а также относиться подобным образом к себе самим. Нужно помнить, что идеальных людей не бывает. Каждый может совершить ошибку. В эту пятницу лучше не оставлять важных дел на потом и не уходить на отдых в плохом настроении.

Весы

Текущая неделя будет для Весов не самой благоприятной, потому что звезды и планеты окажутся в не самом лучше положении. Победить стресс и тревожность Весам помогут специальные аффирмации. Ими лучше пользоваться с первых минут понедельника, чтобы не допустить появления внутренних проблем и снижения самоуверенности. 25 мая — самый неблагоприятный день недели.

Начиная с 27 числа в жизни Весов начнутся позитивные изменения. Звезды обретут полную гармонию, поэтому можно будет с легкостью справиться со всеми проверками на работе, со всеми задачами по дому и хозяйству. В любви фортуна будет на стороне Весов, поэтому можно будет серьезно преуспеть в поисках второй половинки или в укреплении существующей связи.

Скорпион

Это будет очень удачная неделя для Скорпионов, на которой важно сделать свой дом местом силы. В родных стенах будет быстрее восстанавливаться энергия и биополе, проще будет принимать важные решения. Павел Глоба советует Скорпиона фокусироваться не на новых делах, а на разрешении старых проблем, которые нет возможности откладывать на потом.

В любви и отношениях с людьми в целом Скорпионам будет достаточно сложно достичь взаимопонимания. Не нужно конфликтовать с окружающими. Это сильно замедлит движение вперед и лишит Скорпионов удачи. Особенно актуально это будет для конца рабочей недели. В это время достучаться до окружающих и донести свою мысль будет крайне непросто.

Стрелец

Рабочая неделя для Стрельцов будет продуктивной и яркой, а вот на выходных лучше не рисковать и отдохнуть в максимальном спокойствии — дома, рядом с близкими людьми. Можно будет заняться творчеством для повышения энергетики. Любые разногласия в семье и рабочем коллективе лучше решать сразу.

На этой неделе будет возможность встретить интересного человека, который может стать в будущем второй половинкой. Не нужно бояться заводить новые знакомства, даже если человек покажется каким-то странным или будет прямой противоположностью. В самом начале недели стоит быть готовыми к критике.

Козерог

Козерогам стоит позаботиться на этой неделе о своем здоровье. Астролог настоятельно рекомендует как можно меньше перенапрягаться, так как сильная усталость негативно скажется на самочувствии. Также полезными будут заговоры на крепкое здоровье. Крайне негативно на здоровье и настроении скажутся конфликты и ссоры, так что лучше их избегать.

Успокоиться помогут домашние дела. Благоприятные дни в этот раз — 30 и 31 число, то есть выходные. Нужно как следует отдохнуть, выбросив из головы все отрицательные мысли. В самом начале недели звезды и планеты будут в диссонансе, поэтому могут появлятсья проблемы в отношениях, на работе.

Водолей

Начнется неделя очень позитивно, так как в понедельник и вторник звезды будут очень созидательными. В среду ситуация резко поменяется. Водолеи могут напрочь лишиться сил и энергии в этот день. В пору будет ознакомиться с источниками силы для своего Знака Зодиака. Не нужно переживать по мелочам в середине недели.

Также астролог отмечает, что Водолеям улыбнется удача в середине недели. Это может выражаться в появлении новых возможностей в работе и финансовой сфере, либо в приятном знакомстве. Не стоит бросать начатые ранее дела и сомневаться в том, что всё получится. Если Вселенная предоставит шанс, Водолеям лучше зацепиться за него.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет невероятно продуктивной и позитивной, особенно первая ее половина. Представителям этого Знака улыбнется удача в делах и работе. В романтику Павел Глоба советует не погружаться, если есть много дел и нерешенных проблем. Стоит более тщательно спланировать дела на будущее.

На этой неделе полезно будет научиться разбираться в людях. Советы экстрасенсов помогут вам облегчить жизнь в этом направлении. На выходных желательно избегать общения с людьми, которые нагоняют негатив и тревогу. Если есть кто-то из близких, кто постоянно выражает сомнения, лучше его не слушать. Полезной будет смена обстановки, покупки и общение с друзьями, второй половинкой.