"Хороший результат". В Белоруссии нашли новые нефтяные залежи

Влада Некрасова

Белорусская государственная компания "Белоруснефть" открыла два новых нефтяных месторождения в республике, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании по геологии Петр Повжик.

Месторождения Избынское и Северо-Омельковщинское расположены в Центральной структурной зоне Припятского прогиба в Гомельской области. Их суммарные запасы, по предварительным расчетам, составляют более 2,5 миллиона тонн. Повжик отметил, что на этом регионе компания сконцентрировала свое внимание в последние два года.





"В принципе мы получили хороший результат. В январе было открытие южного блока Гарцевского месторождения. Сегодня мы можем говорить о достижениях, которые мы получили на двух новых структурах", – приводит его слова агентство БелТА.

Лабораторные исследования показали, что у полученной с новых месторождений нефти отличные технологические характеристики: она легкая, малосернистая, маловязкая, имеет высокий выход светлых фракций.

сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил запасти в Белоруссии нефть и топливо.