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Идею Турции перевозить российских туристов чартерами сочли неосуществимой

Идею Турции перевозить российских туристов чартерами сочли неосуществимой

Зарубежные авиаперевозчики не имеют права перевозить туристов из РФ чартерными рейсами к местам отдыха, в связи с этим, идея турецкого МИДа организовать подобные перевозки нереальна. Полеты россиян на зарубежные курорты возобновятся лишь после открытия регулярного сообщения, приводит РИА Новости заявление Ирины Тюриной, представляющей Российский союз туриндустрии.

С предложением организовать чартеры накануне выступил глава внешнеполитического ведомства Турции Чавушоглу. По его словам, соответствующие письма были направлены правительствам 70-ти стран, в том числе в Москву. Он также сообщил о готовности предоставить заинтересованным странам исчерпывающие сведения о принимаемых Анкарой мерах для защиты туристов от коронавируса.

Тюрина отметила, что не совсем поняла идею турецких партнеров насчет чартеров, поскольку в России достаточно своих самолетов, и авиакомпании только и ждут момента, чтобы доставить пассажиров в любую точку мира. Но это станет возможным лишь после того как эпидемиологическая ситуация станет благоприятной, и власти откроют границы. А вот, когда это произойдет – неизвестно. На данный момент – только предположения и ни к чему не обязывающие рассуждения, добавила она.

Ранее высказывалось предположение, что авиасообщение с Турцией будет возобновлено во второй декаде июля.

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По материалам: u-f.ru

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