Игиловская сотня: МВД ФРГ назвало число «серьёзно» подготовленных боевиков

Влада Некрасова

Более ста вернувшихся в Германию участников исламистских группировок принимали активное участие в военных действиях в Ираке или Сирии, получив там «серьёзную боевую подготовку». Большая часть этих людей воевала в рядах террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ — запрещена в России). Об этом передало в воскресенье, 24 мая, информагентство DPA со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Германии.

С 2014 года ИГ захватило значительную часть северной и западной частей Ирака, а позже распространило своё влияние на обширные регионы соседней Сирии, где до сих пор идёт гражданская война. К сегодняшнему дню некогда сильнейшая террористическая группировка мира в целом разгромлена в обеих арабских республиках, где под её контролем нет ни одного населённого пункта. В период 2014—2016 гг. ИГ контролировало до трети иракской и до четверти сирийской территории. 26 октября прошлого года в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации американских войск был ликвидирован главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Однако игиловцы периодически отмечаются террористической активностью в пустынных районах на востоке Сирии и в иракских регионах к северу и западу от Багдада.

В рядах ИГ воевало множество иностранных наёмников. Все вернувшиеся в Германию исламисты остаются в центре внимания полиции, в отношении них проводятся расследования и судебные процессы. Число приговоров, по словам представителей МВД ФРГ, находится «в двузначном диапазоне». Помимо уголовного преследования и наблюдения органов безопасности, проводится также реинтеграция и дерадикализация бывших боевиков, уверяют в МВД.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV, контрразведывательная служба страны) объявило, что, по его подсчётам, в ФРГ есть около 2 080 потенциально опасных исламистов.