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Играть на двух досках сразу: посол Украины рассказал, зачем заключил пари со Шредером

Играть на двух досках сразу: посол Украины рассказал, зачем заключил пари со Шредером

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что нужно использовать любую возможность для того, чтобы «подтолкнуть» ФРГ к тому, чтобы она помогла Украине в переговорах и по Донбассу, и по Крыму. Одним из таких средств и стало его пари с экс-канцлером страны Герхардом Шредером о том, что у оккупированный Крым вернется в состав Украины.

Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

«Наша идея с пари — это спонтанный креатив, вызвавший в Германии целую волну интересных дискуссий. Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ и позволило Украине лишний раз обратить внимание немецкого политикума на то, что нам нужно наконец основать международную переговорную площадку для Крыма», — отметил посол.

За несколько недель до визита в Берлин глав Офиса Президента и МИД Украины посол заявил, что «недоволен тем, как Германия использует свои колоссальные ресурсы» для того, чтобы оккупированный Крым дорого стоил России.

По его мнению, сейчас не озвучиваемая властям, но фактически выполняющаяся позиция звучит примерно так: «Давайте сначала мы завершим войну на востоке Украины, а когда мы это сделаем, перед нами будет стоять другая огромная задача — вопрос Крыма, его освобождение, деоккупация. Тогда будем говорить о Крыме».

В то же время, считает посол, нужно поднимать обе темы сразу.

«Мой ответ очень прост: «Германия — самая мощная страна, и она как гроссмейстер должна уметь играть одновременно на двух досках», — поясняет свою позицию Мельник.

Напомним, Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel сказал, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины и антироссийские санкции следует отменять. На это отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал данные заявления Шредера «бесстыдными». Украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари: «Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе». Реакции Шредера на предложение посла пока не последовало.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что деоккупация Крыма — «не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет». Осуществлять возврат захваченного Россией полуострова намерены при помощи реализации трех тактических задач.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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