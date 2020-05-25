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Игровые шорты и майка Джордана ушли с аукциона почти за треть миллиона долларов

Игровые шорты и майка Джордана ушли с аукциона почти за треть миллиона долларов
Одним из лотов аукциона Goldin Auctions была игровая форма легенды НБА Майкла Джордана.

В итоге покупатель заплатил за шорты и майку Майкла, в которых он выступал за "Чикаго Буллз" в чемпионском сезоне-1996/97, 288 тыс. долларов.
Среди спортивных коллекционеров в настоящее время сложился настоящий тренд на вещи Джордана, если вспомнить, что чуть ранее с аукциона за 560 тыс. долл. ушли изрядно поношенные кроссовки "Его Воздушества", в которых он выступал в своем первом сезоне в НБА в 1985 году.
А за майку, в которой Джордан выступал в составе "золотой" национальной команды США на Олимпиаде-1992 в Барселоне, покупатель выложил 216 тыс. долл.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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