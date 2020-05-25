Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Илон Маск и Граймс изменили имя своего ребенка

Илон Маск и Граймс изменили имя своего ребенка

Едва появившись на свет, сын 48-летнего предпринимателя Илона Маска и 32-летней певицы Граймс сразу же оказался в центре всеобщего внимания. Но не столько факт рождения малыша привлек внимание публики, сколько его необычное имя, которое малышу придумали находчивые родители. Напомним, ребенка Маск и Граймс назвали X Æ A-12.

Интересовало общественность не только то, что значит это имя, но и то, как оно произносится. Конечно, как ожидалось, все оказалось не так просто. Но только мы запомнили, что к мальчику нужно обращаться как Икс Эш Эй Твелв, и выяснили, что тут не обошлось без одного из самых классных самолетов в мире, как появилась новость о том, что пара все же изменила имя сына. Но справедливости ради стоит отметить, что перемены были несущественными: теперь оно пишется как X Æ A-Xii.


Илон Маск с сыном

Правда, сделали это Маск и Граймс не по своей воле. Дело в том, что законы штата Калифорния запрещают использование арабских цифр в именах, так что пара была вынуждена изменить их на римские, при этом сохранив в имени один дефис (использование этого знака препинания в количестве одной штуки закон допускает). Об этом сама певица сообщила в своем инстаграме, после того как один из подписчиков спросил ее, не стали ли они идти вразрез с законом.

О том, что пришлось немного скорректировать имя сына, Граймс, кажется, ничуть не жалеет — римские цифры, по ее мнению, выглядят лучше, да и на его звучании это ничуть не отразилось.


Граймс с сыномКстати, как признался Маск, его возлюбленная принимала очень даже активное участие в выборе имени для их сына, так что эта оригинальная идея — отнюдь не только его рук дело. Впрочем, учитывая то, что сама Граймс два года назад изменила свое настоящее имя Клэр Элис Буше на си Буше, где латинская c символизирует скорость света в вакууме, удивляться не приходится.


 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Посольство осуществило возвращение 11 россиян из Финляндии
Посольство осуществило возвращение 11 россиян из Финляндии
Европа восстановится от кризиса за счет США
Европа восстановится от кризиса за счет США
Заразившийся коронавирусом Песков выписался из больницы
Заразившийся коронавирусом Песков выписался из больницы
Нечем платить за кредит, ЖКХ, а в семье скандалы. Что делать?
Нечем платить за кредит, ЖКХ, а в семье скандалы. Что делать?
Фермеры в Оренбуржье за счет грантов обновляют техбазу
Фермеры в Оренбуржье за счет грантов обновляют техбазу
Илон Маск и Граймс изменили имя своего ребенка
Илон Маск и Граймс изменили имя своего ребенка
В Петербурге началось противостояние фанатов Бродского и завхоза школы
В Петербурге началось противостояние фанатов Бродского и завхоза школы
Впервые открыт астероид-троянец с кометным хвостом
Впервые открыт астероид-троянец с кометным хвостом
Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к пенсии
Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к
За покушение на взятку задержан зампрокурора Волгограда
За покушение на взятку задержан зампрокурора Волгограда

Топ на сегодня

Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

Еще по теме

Роман Илона Маска и его новой девушки Граймс начался с шутки в сети
Мать Илона Маска устроила домашнее дефиле под песню Граймс (а та прокомментировала)
Граймс подтвердила, что беременна от Илона Маска
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась