Илон Маск и Граймс изменили имя своего ребенка

Вадим Карасев

Едва появившись на свет, сын 48-летнего предпринимателя Илона Маска и 32-летней певицы Граймс сразу же оказался в центре всеобщего внимания. Но не столько факт рождения малыша привлек внимание публики, сколько его необычное имя, которое малышу придумали находчивые родители. Напомним, ребенка Маск и Граймс назвали X Æ A-12.

Интересовало общественность не только то, что значит это имя, но и то, как оно произносится. Конечно, как ожидалось, все оказалось не так просто. Но только мы запомнили, что к мальчику нужно обращаться как Икс Эш Эй Твелв, и выяснили, что тут не обошлось без одного из самых классных самолетов в мире, как появилась новость о том, что пара все же изменила имя сына. Но справедливости ради стоит отметить, что перемены были несущественными: теперь оно пишется как X Æ A-Xii.





Илон Маск с сыном

Правда, сделали это Маск и Граймс не по своей воле. Дело в том, что законы штата Калифорния запрещают использование арабских цифр в именах, так что пара была вынуждена изменить их на римские, при этом сохранив в имени один дефис (использование этого знака препинания в количестве одной штуки закон допускает). Об этом сама певица сообщила в своем инстаграме, после того как один из подписчиков спросил ее, не стали ли они идти вразрез с законом.

О том, что пришлось немного скорректировать имя сына, Граймс, кажется, ничуть не жалеет — римские цифры, по ее мнению, выглядят лучше, да и на его звучании это ничуть не отразилось.





Граймс с сыномКстати, как признался Маск, его возлюбленная принимала очень даже активное участие в выборе имени для их сына, так что эта оригинальная идея — отнюдь не только его рук дело. Впрочем, учитывая то, что сама Граймс два года назад изменила свое настоящее имя Клэр Элис Буше на си Буше, где латинская c символизирует скорость света в вакууме, удивляться не приходится.



