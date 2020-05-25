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Инсайдер о причинах "Мегзита": "Меган Маркл была убеждена, что во дворце возник заговор против нее"

Инсайдер о причинах "Мегзита": "Меган Маркл была убеждена, что во дворце возник заговор против нее"

Внезапный и быстрый отказ 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри от королевских привилегий и обязанностей был не таким уж неожиданным, как может показаться на первый взгляд. Сейчас, когда герцог и герцогиня Сассекские налаживают свою жизнь в Лос-Анджелесе, пресса обсуждает детали и причины их громкого переезда из Англии в США.

Намеки на разногласия с родственниками принца Гарри появились в прессе, когда он и Меган переехали во Фрогмор-коттедж в Виндзоре из коттеджа Ноттингем, находившегося на территории Кенсингтонского дворца.


Принц Гарри и Меган МарклМеган была убеждена в существовании заговора против нее, поэтому она фактически изолировала себя, когда переехала с мужем во Фрогмор… Кроме того, она с самого начала чувствовала себя чужой. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, поэтому она хотела уйти,— цитирует инсайдера королевский репортер The Times Кэти Николл.


Принц Гарри, Меган Маркл, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз, герцогиня Камилла и королева Елизавета II

По мнению информаторов из окружения герцогини Сассекской, она чувствовал себя не в своем тарелке еще и потому, что потеряла финансовую независимость.Она всю жизнь работала, и можно предположить, что потеря возможности зарабатывать не нравилась ей. Стремление к финансовой независимости было одной из главных причин их с Гарри ухода из королевской семьи,— считает инсайдер.


Принц Гарри, следуя за женой, поменял привычный образ жизни, так что теперь они в некотором смысле поменялись ролями. В Англии у принца Гарри была налаженная жизнь. В Лос-Анджелесе он никого не знает. Думаю, в США он чувствует себя так, как Меган чувствовала себя на его родине — одинокой и бесцельной,— предполагает инсайдер.

Но все же внук королевы Елизаветы II привыкает к новой жизни. Сообщается, что в Лос-Анджелесе у него уже формируется круг общения, среди его новых друзей — 45-летний Леонардо ДиКаприо.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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