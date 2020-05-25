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Инсайдер об отношениях Аны де Армас и Бена Аффлека: "Он хочет, чтобы его дети с ней сблизились"

Инсайдер об отношениях Аны де Армас и Бена Аффлека: "Он хочет, чтобы его дети с ней сблизились"

Отношения 47-летнего Бена Аффлека и 32-летней Аны де Армас развиваются семимильными шагами. Как говорят источники из окружения пары, актер уже познакомил своих детей от брака с Дженнифер Гарнер, 14-летнюю Вайолет, 11-летнюю Серафину и восьмилетнего Сэмюэла, с новой возлюбленной, — так, минувшие выходные они провели все вместе в доме Аффлека. По словам инсайдера, Бен очень серьезно настроен в отношении новой возлюбленной и хочет, чтобы его дети с ней сблизились.

Он хочет, чтобы дети проводили с ней время, чтобы они могли узнать ее получше,

— рассказал инсайдер.


В субботу пару видели на прогулке вместе с детьми Аффлека: надев маски, они дружно прогуливались по Лос-Анджелесу, а старшая дочь актера вела на поводке собаку своей матери. Бывшая жена Аффлека против общения новой девушки своего экс-супруга с их детьми, похоже, не возражает: инсайдеры говорят, что она очень рада за Бена и за то, что он нашел свое счастье. Расставшись, Аффлек и Гарнер сохранили дружеские отношения (актриса много раз поддерживала его, когда у него были проблемы с алкоголем) и вместе воспитывают детей.

Впервые о романе Бена Аффлека и Аны де Армас заговорили в начале марта. За неполные три месяца отношений они успели съездить в путешествие и даже стали жить вместе. Впрочем, в искренность их отношений верят далеко не все: некоторые полагают, что их роман — это пиар-ход и способ привлечь внимание к фильму "Глубокая вода", выход которого намечен на осень. В картине оба они исполнили главные роли.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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