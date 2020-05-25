ИП Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Французский актер Жерар Депардье, зарегистрированный в России как индивидуальный предприниматель (ИП), признан пострадавшим от пандемии коронавируса и может получить господдержку. Об этом рассказад ТАСС юрист актера Юрий Мосман.

«Как индивидуальный предприниматель-деятель искусства и культуры, попал в перечень ИП», — сказал юрист. По его словам, все российские индивидуальные предприниматели, которые имеют такой ОКВЭД (сфера деятельности бизнесмена согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности) имеют право подать на заявление о государственной поддержке.

Из доступных мер поддержки Депардье может воспользоваться налоговой отсрочкой, однако делать он этого не будет. Все платежи он сделал заранее, уже зная о предоставлении поддержки малому бизнесу, но до публикации соответствующего постановления российского правительства, пояснил юрист.

В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России. Президент Владимир Путин вручил ему паспорт за вклад в развитие культуры и кинематографа. В том же году актер зарегистрировался в Саранске. Там 27 августа 2016 года он открыл культурный центр на базе обновленного кинотеатра «Россия». В декабре 2018-го актер прописался в Новосибирске, где он планировал работать над культурными и деловыми проектами.