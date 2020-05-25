Японские политики открыли новую масочную моду из-за COVID-19

Лидия Мартынова

Губернатор Токио

Одновременно с тем, как в японских магазинах и аптеках исчезли одноразовые маски и непривычные к дефициту японцы поначалу стали их стирать, а для более гибких сограждан были изданы книги "Как сделать маску своими руками", моментально попавшие в высшие строчки рейтингов продаж, японские политики каждый на свой лад стали осваивать масочную моду.

В то время, как одноразовая маска все больше приобретала ореол вожделенного, но недоступного объекта национального фетиша, а самодельные маски из ткани, которые с горя стали робко шить японские женщины, еще были признаком недостатка жизненной хватки, губернатор Токио Юрико Коикэ, никого не стесняясь, появилась на пресс-конференции в тканевой маске. От первой волны самоделок, сшитых из трех прямоугольничков – на рот, на нос и подбородок, ее маска отличалась элегантной формой, изящно обтекающей нос и подбородок, и – самое главное – узором. Основных разновидностей семь. Маска с узором под кружевное шитье, маска с желтыми полосками, маска с разбросанными на белом фоне крошечными фигурками - яблоком, маяком, деревом, трубой. Маска с мелкими ненавязчивыми сердечками разных цветов на голубом фоне. Маска со строгим серым орнаментом, напоминающим шелковые ткани XIX века. Маска с голубыми ленточками, завязанными кокетливыми бантиками и, наконец, самая популярная у токийский женщин – маска с флажками. Эта маска сразу и безоговорочно заслужила оценку "каваии" - "трогательно-милая". Губернатору, которая еще со времени своего пребывания на посту министра обороны страны заслужила имидж "железной леди", простили и детский узор и даже то, что то ли она сама, то ли тот, кто маску делал, разместил гирлянды с флажками вверх ногами. Заодно и саму Коикэ тоже стали называть "каваии".

"Пусть и вверх ногами, все равно очень мило и трогательно (каваии)!", - такие отзывы переполнили интернет, вместе с фотографиями Коикэ, смущенно улыбающейся в маску.

Вслед за этим произошел взрыв. Если ввести имя "Юрико" в японский поисковик, то первые три позиции будут: "Юрико-маска", "Юрико-маска выкройка" и "как сделать Юрико-маску". Не менее важно оказалось найти такой же материал. Чаты и форумы переполнены открытиями и сравнениями обнаруженных образцов с оригиналом.

"Мне кажется, или это такой же узор? Это наша наволочка для детского сада", - написала одна из мам и выложила фото ткани, как две капли воды похожей на "флажки", только другого цвета.

Сама губернатор на вопрос, откуда у нее эти маски, ограничилась скромным "соседи подарили", что только подлило масла в ожесточенные поиски ткани.