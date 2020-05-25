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Экономическая активность в Армении испытала беспрецедентное падение

Экономическая активность в Армении испытала беспрецедентное падение

В апреле 2020 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, показатель экономической активности в Армении испытал беспрецедентное падение — сразу на 17,2%. Это является самым большим снижением в месячном разрезе с 2011 года.

Согласно данным, опубликованным сегодня, 25 мая, Статистическим комитетом республики, в апреле текущего года, когда армянская экономика, по сути, была парализована в связи с жёстким ограничениями правительства на ведение экономической деятельности в связи с распространением коронавируса Covid-19, спад зарегистрирован во всех отраслях экономики. Сфера строительства сократилась на 51%, внутренний торговый оборот — на 33,1%, объём услуг (без учёта торговли) — на 15,9%. В промышленности спад составил 8,6%. Армянский экспорт обвалился на 30,3%, импорт — на 27,4%,.

В предыдущем месяце, по сравнению с мартом 2019 года, индекс экономической активности также снизился, но не столь значительно — на 4,9%.

По прогнозу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), экономика Армении в 2020 году зафиксирует спад на 3,5%, но в следующем году ЕБРР обещает республике подъём на уровне 5,5%.

Согласно последним данным , в Армении подтверждено 7113 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 87 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

Напомним, с 16 марта в Армении действует режим чрезвычайного положения, который был 14 мая повторно продлён ещё на 30 дней — до 13 июня. С 18 мая в республике заработал общественный транспорт, пассажиры обязательно должны быть в масках и перчатках. Открылись также торговые центры, полностью отменён запрет на работу объектов общественного питания, которым до этого разрешалось работать только на открытом воздухе. Местная комендатура режима ЧП обязала владельцев ресторанов и кафе соблюдать строгие противоэпидемиологические правила.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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