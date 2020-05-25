Эксперты предсказали снижение урожая винограда в России

Алексей Вольцев

Урожай винограда в России вряд ли будет большим, чем в прошлом году, из-за весенней засухи в Крыму и на Кубани и недостаточного количества урожая на новых виноградниках, отложенный риск связан и с возможной нехваткой сезонных рабочих, заявили РИА Новости эксперты и представители компаний.

По данным Росстата, валовый сбор винограда в хозяйствах всех категорий в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 8%, до 678 тысяч тонн, площадь виноградников - на 2,6%, до 95,9 тысячи гектаров.

"В прошлом году был формальный рост, на 1%, а объем сбора винограда для промышленного производства составил 540 тысяч тонн. В этом году, скорее всего, будет снижение - процентов на 5, может, 10", - считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Краснодарском крае и Крыму, в основном для замены, было высажено около 30 тысяч гектаров виноградников, но отдача пока недостаточная: лоза начинает плодоносить в среднем через пять лет, а сейчас на результаты такого обновления наложились неудачные погодные условия.

В свою очередь советник Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Дарья Морозкина отметила, что новые посадки частично сдвинулись на осень, так как некоторым предприятиям весной не удалось произвести их в полных объемах из-за недостатка российского посадочного материала и невозможности забрать импортные саженцы: транспортные компании отказывались от таких контрактов из-за шестинедельного периода карантинного простоя на границах и других издержек.