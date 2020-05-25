Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции

Влада Некрасова

Начинать имитировать свой рабочий день необходимо заблаговременно, желательно за неделю до планируемых трудовых будней, так организм успеет привыкнуть к нагрузкам и станет менее восприимчив к стрессу, кроме этого, полезно принимать витаминные комплексы, в частности групп "В" и "С", и самое важное – позитивно мыслить, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По мнению врача-психиатра Московской области Ольги Сиволдаевой, переход от самоизоляции для работающего населения будет являться тревожным фактором, поскольку большинство людей привыкли организовывать свой день вне трудового графика. Для того, чтобы включиться в рабочий ритм бодро и активно, необходимо заблаговременно тренировать себя, имитируя трудовые будни, в идеальном случае за 21 день, но если нет такой возможности, то за неделю до выхода на работу, считает специалист.

"Желательно за неделю до выхода на работу начинать организовывать свой предшествующий трудовой день: вставать не позднее 7-8 часов утра, собираться в привычном для себя режиме, как это делалось ранее. Может быть кто-то собирался под какую-то энергичную музыку, все нужно повторить. Конечно, удобнее будет составить для себя режим дня с правильной организацией отдыха, приемов пищи, добавить выходы на улицу. Таким образом, мы сможем подготовить свой организм. Для полного формирования привычки, конечно, нужно не менее 21 дня", - сказала Сиволдаева.