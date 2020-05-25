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Йеллоустоун снова трясёт: более 200 землетрясений за месяц обеспокоили учёных

Йеллоустоун снова трясёт: более 200 землетрясений за месяц обеспокоили учёных

В Национальном парке Йеллоустоун (США) только за прошлый месяц произошло 213 землетрясений. Службы мониторинга Геологической службы США (USGS) обнаружили, что за последние 28 дней в Йеллоустонском национальном парке произошло более двухсот землетрясений.

Подземные толчки были относительно небольшими, самым крупным из них был подземный толчок магнитудой 2,1 балла, который произошёл 22 мая.

Но некоторые эксперты предупреждают, что небольшая магнитуда землетрясения не является индикатором возможного извержения вулкана, а вот их количество может служить предупреждением.

Другие эксперты расходятся во мнениях о том, может ли рой землетрясений вблизи Йеллоустоуна быть признаком грядущего извержения.

По словам, Джейми Фаррелла из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити, частые землетрясения — это просто часть естественного цикла для Йеллоустонского вулкана, так как они бывают в кальдере очень часто.

С момента последнего крупного извержения прошло 640 000 лет, и Йеллоустоун приближается к взрыву. Но это может случиться не сейчас, а через многие  тысячи лет, заявляют специалисты. Однако, эксперты уже сейчас готовятся к худшему и изучают, как можно предотвратить крупное извержение, которое может мгновенно стереть с лица земли большие участки территории США.

Один из сотрудников NASA инженер Брайан Уилкокс считает, что он нашел уникальный способ остановить крупное извержение, подавая холодную воду в магматические камеры Йеллоустоуна. Таким образом, он надеется охладить магму внутри супервулкана. Примерно 60-70% тепла, выделяемого Йеллоустоуном, просачивается в атмосферу, но остальная часть накапливается внутри него. Если тепла накапливается достаточно много — это может вызвать извержение.

Уилкокс считает, что, пробурив 10 километров скважин в Йеллоустоуне, можно будет перекачивать воду высокого давления, что позволит холодной жидкости поглотить часть тепла, прежде чем ее снова откачают, пишет „Express“.

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# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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