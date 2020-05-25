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Эпидемиолог обозначил сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

Эпидемиолог обозначил сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России может стартовать в начале осени. Такое предположение озвучил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, семь-девять месяцев", - заявил Гинцбург в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

По его словам, разработка вакцины идет по плану, утвержденному Минздравом. В настоящее время специалисты завершают проводить доклинические исследования на мышах и морских свинках.

"Результат положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах - оно подтвердило высокую иммуногенность и безопасность препарата", - указал он "Российской газете".

Ранее Ruposters сообщал, что сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе векторную вакцину от коронавирусной инфекции и сообщили об успешном испытании.

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По материалам: uposters.ru

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