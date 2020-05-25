Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара

Вадим Карасев

Реджеп Тайип ЭрдоганФото: globallookpress.com

Турция отправит несколько тысяч сирийских боевиков в Ливию сражаться с местной национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщает Firat со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

Известно, что Анкара уже переправила 500 представителей протурецких группировок в Ливию. Отмечается, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган всего планирует послать по меньшей мере 3400 наемников, членов вооруженной оппозиции Сирии. Известно, что они в данный момент тренируются на территории Турции.

Издание также сообщает, что на стороне правительства национального согласия (ПНС) уже воюют свыше 10 тысяч других наемников. В частности, речь идет о группировках, которые базируются в Идлибе (например, бригады «Султан Мурад», «Гамзат» и «Сулейман-шах»).

Турция на сегодняшний день совместно с силами правительства национального согласия (ПНС) Ливии борется за оттеснение другого органа исполнительной власти в стране Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В регионе наблюдается ситуация двоевластия, после того, как в 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.