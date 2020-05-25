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К ослаблению карантина в Украине не готовы 9 областей

К ослаблению карантина в Украине не готовы 9 областей
По состоянию на 24 мая 9 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
В Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях карантин нельзя снимать из-за низкого уровня тестирования, считают в министерстве.

В остальных неготовых регионах количество новы случаев на 100 тысяч населения за последнюю неделю превышает необходимый показатель.7
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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