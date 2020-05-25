Китай пригрозил США контрмерами после угрозы пересмотра статуса Гонконга

Вадим Карасев

Власти Китая ответили на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который предупредил о возможности пересмотра статуса Гонконга в случае, если официальный Пекин не обеспечит населению района демократические свободы.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пригрозил американцам "необходимыми контрмерами". Он заявил, что речь идет о внутренних делах Китая, а следовательно у США "нет никакого права вмешиваться".

Тем временем, в Вашингтоне обсуждают возможность санкционного давления на Пекин, если китайский закон о национальной безопасности приведет к нарушению гражданских прав и свобод гонконгцев, а также изменению статуса автономии. Все это было гарантировано жителям региона в 1984 году.

В 1980-х годах Дэн Сяопин предложил принципа "одна страна – две системы", чтобы урегулировать отношения с территориями, на которые претендует официальный Пекин. Было задумано, что Гонконг, Макао и Тайвань останутся капиталистическими странами как в экономике, так и в политическом плане, при этом сам Китай сохранит социализм. В остальном же предлагалась интеграция и тесное взаимодействие.