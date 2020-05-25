Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китай пригрозил США контрмерами после угрозы пересмотра статуса Гонконга

Китай пригрозил США контрмерами после угрозы пересмотра статуса Гонконга

Власти Китая ответили на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который предупредил о возможности пересмотра статуса Гонконга в случае, если официальный Пекин не обеспечит населению района демократические свободы.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пригрозил американцам "необходимыми контрмерами". Он заявил, что речь идет о внутренних делах Китая, а следовательно у США "нет никакого права вмешиваться".

Тем временем, в Вашингтоне обсуждают возможность санкционного давления на Пекин, если китайский закон о национальной безопасности приведет к нарушению гражданских прав и свобод гонконгцев, а также изменению статуса автономии. Все это было гарантировано жителям региона в 1984 году.

В 1980-х годах Дэн Сяопин предложил принципа "одна страна – две системы", чтобы урегулировать отношения с территориями, на которые претендует официальный Пекин. Было задумано, что Гонконг, Макао и Тайвань останутся капиталистическими странами как в экономике, так и в политическом плане, при этом сам Китай сохранит социализм. В остальном же предлагалась интеграция и тесное взаимодействие.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Стали известны подробности жизни бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков
Стали известны подробности жизни бунтовавших на базе «Газпрома»
"Хороший результат". В Белоруссии нашли новые нефтяные залежи
"Хороший результат". В Белоруссии нашли новые нефтяные залежи
Названы точные даты ЕГЭ в России
Названы точные даты ЕГЭ в России
У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок
У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок
Китай пригрозил США контрмерами после угрозы пересмотра статуса Гонконга
Китай пригрозил США контрмерами после угрозы пересмотра статуса
Экономическая активность в Армении испытала беспрецедентное падение
Экономическая активность в Армении испытала беспрецедентное падение
Гитарист Queen Брайан Мэй сообщил, что перенес сердечный приступ
Гитарист Queen Брайан Мэй сообщил, что перенес сердечный приступ
В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Посольство осуществило возвращение 11 россиян из Финляндии
Посольство осуществило возвращение 11 россиян из Финляндии
Европа восстановится от кризиса за счет США
Европа восстановится от кризиса за счет США
Заразившийся коронавирусом Песков выписался из больницы
Заразившийся коронавирусом Песков выписался из больницы

Топ на сегодня

Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

Еще по теме

Госдеп пригрозил Китаю пересмотреть статус Гонконга
Китай пригрозил Великобритании
Великобритания заступилась за бунтующий Гонконг и пригрозила Китаю
Помпео посетит Китай 14 июня