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Китай согласился на международное расследование по COVID-19 и выдвинул условие

Китай согласился на международное расследование по COVID-19 и выдвинул условие
После долгих и упорных отказов, Китай все же согласился сотрудничать с другими государствами в расследовании причин возникновения пандемии COVID-19.

При этом Пекин выдвинул ряд условий: расследование должно быть сугубо научным и свободным от политики, пишет ряд западных СМИ.

"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса. В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным, не должно быть политического вмешательства", - заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Напомним, Китай и США регулярно обмениваются взаимными обвинениями относительно места происхождения вируса. При этом Брюссель призывает Пекин к сотрудничество в расследовании причин пандемии.
О том, что местная власть с самого начала скрывала информацию о масштабах распространения, заявил и ведущий эпидемиолог, старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань. Вместо того, чтобы принимать меры по противодействию вирусу, чиновники давили на медиков, предупреждавших об угрозе.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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