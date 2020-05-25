Китай согласился на международное расследование по COVID-19 и выдвинул условие

Алексей Вольцев

После долгих и упорных отказов, Китай все же согласился сотрудничать с другими государствами в расследовании причин возникновения пандемии COVID-19.При этом Пекин выдвинул ряд условий: расследование должно быть сугубо научным и свободным от политики, пишет ряд западных СМИ."Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса. В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным, не должно быть политического вмешательства", - заявил министр иностранных дел Китая Ван И.Напомним, Китай и США регулярно обмениваются взаимными обвинениями относительно места происхождения вируса. При этом Брюссель призывает Пекин к сотрудничество в расследовании причин пандемии.О том, что местная власть с самого начала скрывала информацию о масштабах распространения, заявил и ведущий эпидемиолог, старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань. Вместо того, чтобы принимать меры по противодействию вирусу, чиновники давили на медиков, предупреждавших об угрозе.