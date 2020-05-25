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Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войне

Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войнеВан ИФото: Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи Национального народного конгресса в Пекине уличил некоторые политические силы США в том, что они подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне». Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, некоторые политические силы «берут в заложники китайско-американские отношения» и пытаются подтолкнуть мир к так называемой холодной войне. «Это опасно и поставит под угрозу мир во всем мире», — сказал Ван.

Он также обвинил Вашингтон в срыве международных переговоров о ядерном оружии между США и Северной Кореей. По словам министра, Китай видел некоторые позитивные шаги, предпринятые КНДР в последние несколько лет в направлении деэскалации и денуклеаризации. «К сожалению, американская сторона не ответила на эти шаги по существу», — сказал глава МИД, добавив, что это стало главной причиной «продолжающегося тупика» в диалоге Северной Кореи и США.

В последние месяцы США во главе с президентом Дональдом Трампом неоднократно обвиняли Китай в искусственном создании коронавируса и в сокрытии важной информации о нем, что якобы и привело к распространению инфекции во многих странах. Кроме того, Вашингтон раскритиковал предложенный Китаем закон о государственной безопасности Гонконга, с помощью которого власти КНР смогут усилить контроль над регионом, и пригрозил ввести санкции.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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