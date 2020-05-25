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Количество смертей от Covid-19 в России будет расти, прогнозирует Попова

Количество смертей от Covid-19 в России будет расти, прогнозирует Попова

Количество регистрируемых в сутки смертей из-за коронавируса в России будет расти, несмотря на снижение числа случаев заражения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это связано с тем, что пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.

«У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране: пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идет позже», — цитирует Попову ТАСС.

В России, по данным на 24 мая, зафиксирован 344 481 заболевший. Суточный рост составил рекордно низкие 2,6%. Побит и антирекорд по количеству скончавшихся пациентов с Covid-19. За сутки скончались 153 человека. Самое высокое число смертей в этом месяце до этого было зафиксировано 22 мая — 150. За весь период от коронавируса умер 3 541 человек.

Поправились за все время наблюдения 113 299 человек, из них 5 363 выписаны за последние сутки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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