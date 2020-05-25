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Лео Бокерия: чем теплее отношение к врачам, тем больше здоровых людей

Лео Бокерия: чем теплее отношение к врачам, тем больше здоровых людей

— Я бы хотел напомнить, что несколько дней назад президент Владимир Владимирович Путин уделил этому вопросу особое внимание. Действительно, мы бросили все силы на борьбу с коронавирусом, понятно, что это жизнеугрожающее состояние для всех граждан Российской Федерации, но президент подчеркнул, что именно в это время очень важно сохранить необходимые объемы помощи больным сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Отмечу, что сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти в 54,6% случаев.


Есть второй вопрос, который обсуждает все мировое сообщество – как будет возвращаться грудная и сердечно-сосудистая хирургия в практическое русло, если какие-то стационары используются сейчас для пациентов с COVID-19, и единого мнения нет. У нас, в частности, тот комплекс, который был построен еще Александром Николаевичем Бакулевым, тоже отдан для лечения пациентов с COVID, и я, например, все время думаю о том, какие меры дадут нам гарантию того, что там можно будет оперировать.

# Россия
По материалам: ria.ru

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