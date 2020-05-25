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Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

Россия может победить коронавирусную инфекцию к концу этого лета. Такой прогноз озвучил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

"Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", - сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее кандидат медицинских наук, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков обозначил сроки второй волны COVID-19.

Всего в стране COVID-19 был диагностирован у 344 481 человека во всех 85 субъектах Федерации. 3541 инфицированный скончался, 113 299 выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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